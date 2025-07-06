Бьют по криптовалютным схемам: Зеленский подписал новый санкционный пакет против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский по представлению Национального банка подписал новый санкционный пакет. Ограничения отражаются на многих российских финансовых схемах, в частности криптовалютных.

Санкции против российских финансовых схем

Как отметил Зеленский в своем обращении, когда привычные финансовые пути для России во многом заблокированы, страна-агрессор переходит, в частности, на криптовалютные расчеты.

В пакете – санкции против 60 юридических лиц.

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— И по каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции – наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира, — подчеркнул глава государства.

Также в пакете – 73 физических лица, все – граждане России.

По словам президента Украины, этот пакет является синхронизацией с партнерами Украины и наша инициатива.

– Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. По ним санкции тоже будем синхронизировать, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у всех общая – принудить Россию к прекращению войны и максимально ограничить ее потенциал.

– Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы, – подчеркнул президент.

Как сообщил президент, на следующей неделе готовятся новые решения Украины по синхронизации санкций Европейского Союза. Зеленский подчеркнул, что все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинскую юрисдикцию. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе, добавил он.

Зеленский провел Ставку

Глава государства заслушал доклады главкома Александра Сырского по фронту.

— Покровское направление – больше всего штурмов за сутки, также другие донецкие направления, Сумщина, Харьковщина. Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа, — сказал он.

Президент поблагодарил каждого украинского воина за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России.

К тому же, Зеленский по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины отметил наших военных государственными наградами и от имени всех украинцев поблагодарил за службу и защиту Украины.

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