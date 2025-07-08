У період дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років мають обмежене право на виїзд за кордон. Проте для деяких категорій громадян передбачено винятки, зокрема це стосується людей, які не підлягають мобілізації, а також заброньованих працівників. Ці норми передбачені статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Факти ICTV розказують, чи дозволений виїзд за кордон вчителів з відстрочкою та чи можна виїхати за межі країни у відпустку у 2025 році — детальніше читайте в матеріалі.

Хто з учителів може отримати відстрочку від мобілізації

Згідно із законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та Постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року, окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. До таких категорій належать працівники сфери освіти, які безпосередньо беруть участь в організації та проведенні освітнього процесу.

Зараз дивляться

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 23 вищезазначеного закону, мобілізації у період дії воєнного стану не підлягають:

викладачі та науково-педагогічні працівники вишів і закладів фахової передвищої освіти;

співробітники наукових установ, які мають науковий ступінь;

викладачі закладів професійної або професійно-технічної освіти;

вчителі загальноосвітніх шкіл.

Тож освітяни, які виконують педагогічні або науково-педагогічні функції у навчальних закладах, мають законне право на відстрочку від мобілізації терміном на один рік, зокрема й на період літніх канікул. Але варто зауважити, що вони мають бути офіційно працевлаштовані.

Обов’язковою умовою є навантаження — не менше ніж 0,75 ставки із відповідною кількістю навчальних годин.

Крім того, керівництво освітнього закладу має підтвердити, що цей працівник є критично необхідним для стабільного функціонування установи та безперервного проведення навчального процесу.

Чи може вчитель з відстрочкою виїхати за кордон у відпустку

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що якщо вчитель має відстрочку саме як педагогічний працівник закладу середньої освіти, тоді, на жаль, він не може виїжджати за кордон у відпустку.

Якщо питання стосується наукових й науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, а також педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, тоді (згідно з п. 2 ч. 3 ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію) виїжджати за кордон не дозволяється.

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