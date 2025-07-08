Карта бойових дій на 8 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Такі дані 8 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

Ситуація в Україні на 8 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Виїмки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, ворог наступав у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 8 липня 2025

особового складу – близько 1 028 610 (+1 070);

танків – 10 995;

бойових броньованих машин – 22 967 (+4);

артилерійських систем – 30 034 (+41);

реактивних систем залпового вогню – 1 434 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 192;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);

крилатих ракет – 3 439;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 54 456 (+86);

спеціальної техніки – 3 927.

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