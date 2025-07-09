Чи буде похолодання в Україні найближчим часом: прогноз синоптиків

Україну накрила хвиля сильної спеки. Стовпчики термометрів у багатьох регіонах піднімаються до позначок, які значно перевищують комфортні показники. Така погода не лише створює відчутний дискомфорт у повсякденному житті, а й може серйозно впливати на самопочуття та здоров’я людей, особливо літніх людей, дітей і тих, хто має хронічні захворювання.

Факти ICTV запитали у синоптикині Українського гідрометцентру, чи буде похолодання в Україні влітку 2025 року та чи варто очікувати дощі найближчим часом — читайте детальніше в матеріалі.

Похолодання в Україні: варто очікувати, чи ні

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що найближчим часом на території України будуть спостерігатися досить контрастні погодні показники.

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Зокрема, західні області опиняться під впливом атмосферних фронтів, навіть локального циклону, що спричинить зниження температури та дощі. Натомість південний схід залишатиметься з мінімальною кількістю опадів, у спекотній розжареній повітряній масі тропічного походження з південних широт.

Щодо температури, то у четвер (10 липня) температурні показники будуть такими: у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі, а на Закарпатті та Прикарпатті – сильні дощі та грози.

— Температура вночі в цих регіонах +12-17°C, а вдень всього 15-20°C, тому про спеку вже не йдеться, — каже Наталія Птуха.

Щодо температури на Житомирщині та Вінничині, то температурні значення будуть трохи вищими. Якщо просуватися у східному напрямку, то вдень можна очікувати +21-26°C.

Решта територій залишається практично без опадів. Дощі можливі лише на територіях, які може зачепити атмосферний фронт із заходу країни.

Зокрема, невеличкі короткочасні дощі можуть накрити західні райони Київщини, Черкаську та Одеську області. Температура тут коливатиметься від +18-23°C вночі, та +29-34°C.

— Просуваючись у східному напрямку, далі на південний схід, можна побачити, що в Сумській та Полтавській областях продовжує панувати сильна спека +35-38°C. Отже, похолодання у цих регіонах України найближчим часом не буде, — наголосила синоптикиня.

Чи буде похолодання в Україні 11-12 липня?

Наталія Птуха зазначає, що в західних областях та на лівобережжі країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Тобто атмосферний фронт буде слабшати й дещо зміститься в сторону лівобережжя. Решта територій залишатиметься без опадів.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме: вночі +10-15°C, а вдень +18-26°C.

Схід та південний схід країни — вночі +21-26°C (можна сказати, що це тропічна ніч), а вдень пануватиме сильна спека +35-38°C. На решті територій очікується вночі +14-19°C, вдень +25-30°C.

— Можна сказати, що буде дуже сильна градація температури. Спостерігається різноманітна температура, тому не можна однозначно сказати, коли очікувати на похолодання в Україні. В одному регіоні спостерігатимуться сильні опади, тоді як в іншому буде велика спека без дощів, — зазначає синоптикиня.

Проте 13-14 липня (на вихідних) у західних областях та на лівобережжі ще можуть спостерігатися короткочасні дощі та грози, а на решті територій вже буде без опадів. Температура вночі у більшості регіонів становитиме +13-19°C, а вдень +27-33°C.

14 липня в західних областях +22-26°C, на півдні та сході країни вночі +19-25°C, вдень сильна спека +35-38°C.

І лише на Луганщині 13-14 липня може бути надзвичайна спека — близько +40-41°C.

У підсумку можна сказати, що прохолодна погода очікується на заході країни (10-11 липня), потім температурні показники вирівнюються й будуть досить комфортними. Але на півдні температура залишатиметься високою до кінця цього тижня та на початку наступного.

Як захистити своє здоров’я у спеку

У спекотні дні надзвичайно важливо знати, як правильно діяти, щоб захистити себе та своє здоров’я від негативного впливу високих температур.

Поради, яких варто дотримуватись:

Залишайтеся в прохолоді. Намагайтеся не виходити на вулицю без потреби. Якщо є можливість, перебувайте в приміщеннях з кондиціонером або вентиляцією. У денний час тримайте вікна зачиненими, а ввечері відкривайте для провітрювання.

Пийте достатньо рідини. Вживайте не менше ніж 1,5-2 літрів води щодня. Варто уникати алкоголю, кавових напоїв і газованих солодких продуктів — вони можуть посилити втрату вологи в організмі.

Обирайте відповідний одяг. Носіть легкий, світлий одяг із натуральних, повітропроникних тканин.

Не забувайте про головні убори. Капелюхи, панами або хустинки обов’язкові під час перебування на сонці.

Зменште фізичну активність. У найгарячіші години (приблизно з 11:00 до 17:00) відмовтеся від важких фізичних навантажень або тренувань просто неба. Якщо уникнути цього не можна, обов’язково робіть паузи в тіні та пийте воду.

Охолоджуйте тіло. Приймайте прохолодний душ кілька разів на день або прикладайте вологі серветки до зап’ясть, шиї чи чола. Це допоможе знизити температуру тіла.

Пильнуйте за станом здоров’я. Якщо з’являються такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота, слабкість чи сплутаність свідомості — це можуть бути ознаки перегріву.

У такому разі негайно звертайтеся по медичну допомогу!

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