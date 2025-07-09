Карта бойових дій на 09 липня 2025 – ситуація на фронті

На кінець минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 52 авіаційних удари, застосувавши шість ракет та скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, окупанти ви користали 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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