Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.

Карта бойових дій на 09 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На кінець минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 52 авіаційних удари, застосувавши шість ракет та скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, окупанти ви користали 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь