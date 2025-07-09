Первые образцы украинского оружия, произведенного в Дании, появятся уже в 2026 году
Первые образцы украинского вооружения, изготовленного на совместном предприятии в Дании, появятся уже в следующем году.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник президента Украины Александр Камышин.
— Первые изделия будут на этом заводе уже в следующем году, — заявил Камышин.
Дания первой откроет совместное с Украиной производство оружия
По его словам, производство будет осуществляться за счет Дании, а над проектом будут работать как украинские, так и датские специалисты.
— Мы изготавливаем украинские изделия за датский счет, работают наши специалисты вместе с датскими. Это будет совместное производство, — пояснил советник.
Камышин подчеркнул, что Дания стала первой страной, где реализуется такое сотрудничество. Это произошло благодаря так называемой датской модели — формата, по которому страна-партнер закупает украинское вооружение и передает его на фронт.
— Именно Дания стала первым государством, которое помогало Украине в закупке произведенного в Украине вооружения. То, что когда-то называли платформой оружейников, стало датской моделью, — сказал Камышин.
Он также отметил, что аналогичным сотрудничеством интересуются и другие государства. Однако Камышин пока не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Напомним, Украина и Дания заключили соглашение, которое позволит наладить украинское оборонное производство на территории этой страны.
Это первый случай, когда Украина не только экспортирует свои оборонные технологии, но и размещает производственные мощности за рубежом.
Год назад именно Дания первой начала финансировать украинское производство оружия, а теперь стала первой страной, где эти разработки будут масштабироваться.
Сотрудничество дает возможность не только усилить украинскую армию, но и укрепить обороноспособность самой Дании и ее партнеров.