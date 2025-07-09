Первые образцы украинского оружия, произведенного в Дании, появятся уже в 2026 году

Первые образцы украинского вооружения, изготовленного на совместном предприятии в Дании, появятся уже в следующем году.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник президента Украины Александр Камышин.

— Первые изделия будут на этом заводе уже в следующем году, — заявил Камышин.

Дания первой откроет совместное с Украиной производство оружия

По его словам, производство будет осуществляться за счет Дании, а над проектом будут работать как украинские, так и датские специалисты.

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— Мы изготавливаем украинские изделия за датский счет, работают наши специалисты вместе с датскими. Это будет совместное производство, — пояснил советник.

Камышин подчеркнул, что Дания стала первой страной, где реализуется такое сотрудничество. Это произошло благодаря так называемой датской модели — формата, по которому страна-партнер закупает украинское вооружение и передает его на фронт.

— Именно Дания стала первым государством, которое помогало Украине в закупке произведенного в Украине вооружения. То, что когда-то называли платформой оружейников, стало датской моделью, — сказал Камышин.

Он также отметил, что аналогичным сотрудничеством интересуются и другие государства. Однако Камышин пока не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Напомним, Украина и Дания заключили соглашение, которое позволит наладить украинское оборонное производство на территории этой страны.

Это первый случай, когда Украина не только экспортирует свои оборонные технологии, но и размещает производственные мощности за рубежом.

Год назад именно Дания первой начала финансировать украинское производство оружия, а теперь стала первой страной, где эти разработки будут масштабироваться.

Сотрудничество дает возможность не только усилить украинскую армию, но и укрепить обороноспособность самой Дании и ее партнеров.

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