Перші зразки української зброї, виробленої у Данії, з’являться вже у 2026 році

Перші зразки українського озброєння, виготовленого на спільному підприємстві в Данії, з’являться вже наступного року.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив радник президента України Олександр Камишін.

— Перші вироби будуть на цьому заводі вже наступного року, — заявив Камишін.

Данія першою відкриє спільне з Україною виробництво зброї

За його словами, виробництво здійснюватиметься коштом Данії, а над проєктом працюватимуть як українські, так і данські спеціалісти.

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— Ми виготовляємо українські вироби за данський кошт, працюють наші фахівці разом із данськими. Це буде спільне виробництво, — пояснив радник.

Камишін підкреслив, що Данія стала першою країною, де реалізується така співпраця. Це відбулося завдяки так званій данській моделі — формату, за яким країна-партнер закуповує українське озброєння і передає його на фронт.

— Саме Данія стала першою державою, яка допомагала Україні в закупівлі виробленого в Україні озброєння. Те, що колись називали платформою зброярів, стало данською моделлю, — сказав Камишін.

Він також зазначив, що аналогічною співпрацею цікавляться й інші держави. Однак Камишін поки не уточнив, про які саме країни йдеться.

Нагадаємо, Україна та Данія уклали угоду, яка дасть змогу налагодити українське оборонне виробництво на території цієї країни.

Це перший випадок, коли Україна не лише експортує свої оборонні технології, а й розміщує виробничі потужності за кордоном.

Рік тому саме Данія першою почала фінансувати українське виробництво зброї, а тепер стала першою країною, де ці розробки будуть масштабуватись.

Співпраця дає можливість не лише посилити українську армію, а й зміцнити обороноздатність самої Данії та її партнерів.

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