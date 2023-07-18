Дело Россия против Украины: ЕСПЧ отклонил иск страны-агрессора

Европейский суд по правам человека 18 июля огласил решение по делу Россия против Украины (№36958/21), отказав в удовлетворении исковых требований страны-агрессора в полном объеме.

Правительство РФ жаловалось на якобы убийства, похищения и преследования российских граждан с 2014 года, ограничение русского языка, а также пыталось переложить ответственность за катастрофу рейса MH17 над Донбассом и за прекращение водоснабжения в Крым.

В Министерстве юстиции напомнили, что 22 июля 2021 года правительство РФ подало в ЕСПЧ иск против Украины по 10 группам обвинений.

Россия неоднократно не отвечала на письма из суда, показав, что она больше не заинтересована в рассмотрении своего заявления. Более того, она подала все документы и само заявление на русском языке, хотя официальными языками работы ЕСПЧ являются английский и французский. За это время она так и не предоставила перевод.

— Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды, — отметил министр юстиции Денис Малюська.

После того, как 16 марта 2022 года Россию исключили из состава Совета Европы, она вообще перестала коммуницировать с любыми ее органами. Однако это не помешало ЕСПЧ продолжить рассматривать дела в отношении РФ, никоим образом не ограничивая ее права.

И только сейчас, после тщательного исследования материалов и доказательств, а также учитывая поведение РФ и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года, ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска.

Источник : Минюст

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