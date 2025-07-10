РФ вночі атакувала Україну Іскандерами і Шахедами: скільки з 415 цілей знищила ППО

У ніч на 10 липня, починаючи з 18.00 9 липня, РФ атакувала Україну 415-ма повітряними цілями.

Нічна атака на Україну: що відомо

РФ запустила по Україні близько 200 ударних БпЛА типу Shahed і 197 безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово – РФ. Всього 397 дронів.

Також Росія із Брянської області атакувала Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М, а 6 крилатих ракет Х-101 запустила із повітряного простору Саратовської області.

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4 зенітними керованими ракетами С-300 РФ атакувала із Курської області.

Основним напрямком російського удару був Київ.

– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – додали ПС ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

164 ворожі БпЛА типу Shahed;

8 балістичних ракет Іскандер-М;

6 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 204 дрони та ракети були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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