Итальянцы инвестируют €12 млн в завод в индустриальном парке Белая Церковь — Кисилевский

11 июля в Риме индустриальный парк Белая Церковь подписал договор с ГУАЛАПАК УКРАИНА, дочерней компанией итальянской GUALA PACK S.P.A., по строительству комплекса промышленных зданий общей площадью 10 тыс. кв. м.

В завод в индустриальном парке Белая Церковь будут инвестировать итальянцы

В новые помещения в Белой Церкви будет релоцирован завод, который работал недавно в Сумах и был частично перезапущен на арендованных площадях в Тернопольской области. Завод производит упаковку для пищевой промышленности. На предприятии сейчас работают около 300 человек со средней зарплатой 30 тыс. грн.

Об этом сообщил заместитель глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, координатор политики Зроблено в Україні Дмитрий Кисилевский.

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Строительство и подводка инженерных сетей в Белой Церкви займет около 12 месяцев. Все здания будут строиться с нуля с учетом инфраструктурных потребностей компании. Объем инвестиций компании в этот проект составит около 12 миллионов евро.

Индустриальный парк Белая Церковь имеет 19 резидентов. В апреле 2025 года на территории индустриального парка Белая Церковь финская компания Peikko Group Corporation объявила о вводе в эксплуатацию завода по производству бетонных соединений и композитных конструкций.

Индустриальные парки – один из инструментов государственной политики Зроблено в Україні, направленной на поддержку производства, промышленных инвестиций и несырьевого экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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