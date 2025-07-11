Італійці інвестують €12 млн у завод в індустріальному парку Біла Церква – Кисилевський

11 липня у Римі індустріальний парк Біла Церква підписав договір з ГУАЛАПАК УКРАЇНА, дочірньою компанією італійської GUALA PACK S.P.A, щодо будівництва комплексу промислових будівель загальною площею 10 тис. кв. м.

У завод в індустріальному парку Біла Церква інвестуватимуть італійці

У нові приміщення у Білій Церкві буде релоковано завод, який працював донедавна у Сумах та був частково перезапущений на орендованих площах у Тернопільській області. Завод виробляє упаковку для харчової промисловості. На підприємстві наразі працюють близько 300 людей з середньою зарплатою 30 тис. грн.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, координатор політики Зроблено в Україні Дмитро Кисилевський.

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Будівництво та підведення інженерних мереж у Білій Церкві займе близько 12 місяців. Усі будівлі будуть зводитись з нуля з урахуванням інфраструктурних потреб компанії. Обсяг інвестицій компанії у цей проект становитиме близько 12 мільйонів євро.

Індустріальний парк Біла Церква наразі має 19 резидентів. У квітні 2025 року на території індустріального парку Біла Церква фінська компанія Peikko Group Corporation оголосила про введення в експлуатацію заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій.

Індустріальні парки – один з інструментів державної політики Зроблено в Україні, спрямованої на підтримку виробництва, промислових інвестицій та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

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