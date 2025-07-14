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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

демобілізація мобілізованих
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Після голосування парламенту за ці документи, яке відбудеться цього тижня, воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

Йдеться про проєкт закону про затвердження указу президента Про продовження строку дії воєнного стану в Україні (№13471) від 14 липня.

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Та законопроєкт №13471 – про затвердження указу президента Про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні вже неодноразово продовжували:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;
  • з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;
  • з 14 лютого до 13 травня 2024 року;
  • з 13 травня до 11 серпня 2024 року;
  • з 11 серпня до 9 листопада 2024 року;
  • з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року;
  • з 8 лютого до 9 травня 2025 року;
  • з 9 травня до 7 серпня 2025 року.
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Війна в УкраїніВерховна Рада IX скликанняВоєнний станВолодимир ЗеленськийМобілізація
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