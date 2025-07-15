Події ночі 15 липня: обстріл України, “бавовна” у РФ, розмова Зеленського з Трампом

Ніч проти 15 липня ворог атакував Шосткинську громаду, Гуляйполе та Запорізький район.

Постраждали цивільні люди та інфраструктура. А у Росії було атаковано військове підприємство Енергія, що вироблює Іскандери.

У цей же день Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорили подальшу співпрацю задля миру та зміцнення обороноздатності України.

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Про головні події ночі 15 липня – читайте у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Шосткинській громаді

Близько 03:40 ночі у Шосткинській громаді Сумської області пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

Внаслідок атаки зазнала пошкоджень будівля медичного закладу, а також кілька багатоквартирних і приватних житлових будинків.

Попередньо відомо про одного постраждалого — людині надається необхідна медична допомога.

На місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару.

Обстріл Гуляйполя

Унаслідок нічного обстрілу Гуляйполя поранено двох осіб.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, близько 2-ї години ночі російські війська здійснили артилерійський обстріл міста.

Під удар потрапило подружжя – 60-річна жінка та 66-річний чоловік, які отримали поранення.

Також внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок.

Атака БПлА на Запорізький район

Також, як повідомив Іван Федоров, із вечора ворог здійснює атаки на Запоріжжя та Запорізький район за допомогою БпЛА.

Унаслідок ворожих ударів виникло кілька пожеж, які станом на зараз ліквідовані підрозділами ДСНС.

Вибухова хвиля та уламки спричинили пошкодження ангара та адміністративної будівлі одного з інфраструктурних об’єктів.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вибухи у Кіровоградській області

Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу в полі Устинівської громади Кіровоградщини, повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

За його словами, пожежу оперативно ліквідували.

Ще один безпілотник приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.

Атака на завод Енергія у РФ

У ніч на 15 липня було здійснено удар по об’єкту військово-промислового комплексу РФ – акціонерному товариству Енергія, розташованому в місті Єлець Липецької області.

Як повідомляють у пабліках, підприємство є ключовим виробником акумуляторів і батарей для російського озброєння.

АО Енергія спеціалізується на забезпеченні серійного виробництва енергетичних модулів для універсальних модулів планерування та корекції систем, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточні плануючі.

Також підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М і крилатих ракет морського базування Х-35У.

Розмова Зеленського з Трампом

Увечері 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, розмова з американським лідером була дуже конструктивною.

– Дякую за готовність підтримати Україну та спільно працювати над припиненням вбивств, досягненням тривалого і справедливого миру, – наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що Трамп поділився враженнями від зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент України відзначив важливість добрих відносин між ними та прагнення країн-членів Альянсу до збільшення оборонних витрат.

Крім того, під час розмови глави держав обговорили необхідні кроки й ресурси для посилення захисту українців від російських атак і зміцнення оборонних можливостей країни.

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