Вибухи в Шосткинській громаді: РФ атакувала медзаклад, є постраждалий

Вибухи у Шосткинській громаді Сумської області пролунали вночі близько 03:40.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у своєму телеграм-каналі.

Вибухи у Шосткинській громаді 15 липня: що відомо

Вибух у Шосткинській громаді сьогодні пошкодив будівлю медичного закладу, а також багатоквартирні та приватні будинки в громаді.

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Внаслідок удару постраждала одна людина, якій зараз надається медична допомога.

Триває ліквідація наслідків атаки на Шосткинську громаду.

Рятувальні служби працюють на місці, оцінюючи повні масштаби пошкоджень від удару російської армії.

Напередодні, 14 липня російський дрон атакував навчальний заклад у Сумах. Постраждали шестеро людей.

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