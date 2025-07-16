Рада поддержала увеличение численности и расширение полномочий СБУ

Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов деятельности Службы безопасности Украины и повышения ее эффективности в связи с участием в отражении и сдерживании вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

Рада поддержала закон о реформе СБУ

— Верховная Рада Украины только что конституционным большинством приняла законопроект №13353 об усовершенствовании деятельности Службы безопасности Украины, – написала Фриз.

По ее словам, принятый документ предусматривает увеличение численности Центра специальных операций А до 10 тыс. человек. Кроме того, закон совершенствует внутреннюю организацию СБУ и усиливает социальную защиту сотрудников службы.

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Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что во втором чтении и в целом за законопроект проголосовали 311 народных депутатов.

Законопроект №13353 предусматривает следующие изменения:

В мирное время численность личного состава Службы безопасности Украины должна увеличиться с 27 до 37 тыс. человек, а во время особого периода – с 31 до 41 тыс.

Центр специальных операций по борьбе с терроризмом предлагается реорганизовать в новую структуру — Центр специальных операций А, который будет выполнять задачи оперативно-боевого характера.

В законе предлагается закрепить численность сотрудников Центра спецопераций А на уровне 10 тыс. человек — как в мирное время, так и во время особого периода.

Также документ предлагает внести изменения в статью 25 закона Украины О Службе безопасности Украины. Нововведение позволяет военнослужащим СБУ использовать оружие и боевую технику в порядке, установленном для Вооруженных сил.

Это касается выполнения задач во время антитеррористических операций, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также в процессе отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

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