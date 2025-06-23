Центру спецопераций “А” СБУ — 31 год: от борьбы с терроризмом до войны с РФ

Центру специальных операций Альфа исполняется 31 год. В мирное время основными задачами подразделения были борьба с терроризмом и опасными преступниками, а также освобождение заложников.

Однако после российского вторжения в 2014 году бойцы СО А СБУ одними из первых подняли оружие против врага.

Защита страны на фронте и в тылу врага

Сегодня бойцы элитного спецподразделения работают не только на всех участках фронта, но даже в российском тылу, проводя уникальные специальные операции, которые существенно меняют ход войны.

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— Это подразделение не просто уничтожает врага, а обеспечивает защиту нашего государства, его граждан и будущего. Сегодня мы ведем войну за существование Украины! — отметил глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Он также добавил, что спецназовцы Центра постоянно снижают боевой потенциал РФ, достигая значительных результатов.

По состоянию на 20 июня 2025 года, все подразделения СБУ поразили 1 972 российских танка, из которых 1 610 — на счету именно ЦСО. Это означает, что каждый шестой танк пострадал именно от бойцов этого подразделения.

В целом враг понес потери техники на сумму более 5,5 млрд долларов США, это танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБ и другое оборудование.

Кроме того, операторы дронов ЦСО А участвовали в исторической спецоперации Паутина, в ходе которой было поражено 41 боевой самолет на четырех аэродромах РФ

За вклад в борьбу с врагом во время полномасштабного вторжения 17 воинов награждены званиями Герой Украины, а более 800 бойцов получили другие государственные награды.

В свой день рождения альфовцы продолжают работать над новыми операциями, которые станут очередным неприятным сюрпризом для противника.

В то же время подразделение активно набирает новобранцев, в том числе гражданских, которые пройдут профессиональную подготовку и станут частью элитной команды.

Источник : СБУ

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