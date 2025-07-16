Рада підтримала збільшення чисельності та розширення повноважень СБУ
Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.
Рада підтримала закон про реформу СБУ
– Верховна Рада України щойно конституційною більшістю ухвалила законопроєкт №13353 щодо удосконалення діяльності Служби безпеки України, – написала Фріз.
За її словами, ухвалений документ передбачає збільшення чисельності Центру спеціальних операцій А до 10 тис. осіб. Крім того, закон вдосконалює внутрішню організацію СБУ та посилює соціальний захист співробітників служби.
Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що у другому читанні та в цілому за законопроєкт проголосували 311 народних депутатів.
Законопроєкт №13353 передбачає такі зміни:
- У мирний час чисельність особового складу Служби безпеки України має зрости з 27 до 37 тис. осіб, а під час особливого періоду – з 31 до 41 тис.
- Центр спеціальних операцій із боротьби з тероризмом пропонується реорганізувати в нову структуру – Центр спеціальних операцій А, який буде виконувати завдання оперативно-бойового характеру.
- У законі пропонується закріпити чисельність співробітників Центру спецоперацій А на рівні 10 тис. осіб – як у мирний час, так і під час особливого періоду.
- Також документ пропонує внести зміни до статті 25 закону України Про Службу безпеки України. Нововведення дозволяє військовослужбовцям СБУ використовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому для Збройних сил.
Це стосується виконання завдань під час антитерористичних операцій, заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, а також у процесі відсічі та стримування збройної агресії проти України.