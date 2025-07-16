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Потери РФ на 16 июля: ликвидированы еще 1170 оккупантов и почти 50 артсистем

російські військові
Фото: Getty Images

Потери РФ на 16 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 239-е сутки полномасштабной войны достигли 1 035 060 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 16 июля 2025

  • личного состава — около 1 037 460 (+1 170) человек;
  • танков — 11 025 (+3);
  • боевых бронированных машин — 22 995 (+2);
  • артиллерийских систем — 30 395 (+49);
  • РСЗО — 1 440;
  • средств ПВО — 1 196 (+2);
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 164 (+284);
  • крылатых ракет — 3 491;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 229 (+82);
  • специальной техники — 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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