Потери РФ на 16 июля: ликвидированы еще 1170 оккупантов и почти 50 артсистем

Потери РФ на 16 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 239-е сутки полномасштабной войны достигли 1 035 060 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 16 июля 2025

личного состава — около 1 037 460 (+1 170) человек;

танков — 11 025 (+3);

боевых бронированных машин — 22 995 (+2);

артиллерийских систем — 30 395 (+49);

РСЗО — 1 440;

средств ПВО — 1 196 (+2);

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 164 (+284);

крылатых ракет — 3 491;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 55 229 (+82);

специальной техники — 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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