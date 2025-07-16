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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 16 липня: ліквідовано ще 1170 окупантів і майже 50 артсистем

російські військові
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 16 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 239-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 035 060 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 16 липня 2025

  • особового складу – близько 1 037 460 (+1 170) осіб;
  • танків – 11 025 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22 995 (+2);
  • артилерійських систем – 30 395 (+49);
  • РСЗВ – 1 440;
  • засобів ППО – 1 196 (+2);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284);
  • крилатих ракет – 3 491;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82);
  • спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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