Втрати ворога на 16 липня: ліквідовано ще 1170 окупантів і майже 50 артсистем

Втрати ворога на 16 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 239-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 035 060 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 16 липня 2025

особового складу – близько 1 037 460 (+1 170) осіб;

танків – 11 025 (+3);

бойових броньованих машин – 22 995 (+2);

артилерійських систем – 30 395 (+49);

РСЗВ – 1 440;

засобів ППО – 1 196 (+2);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284);

крилатих ракет – 3 491;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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