Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 16 липня: ліквідовано ще 1170 окупантів і майже 50 артсистем
Втрати ворога на 16 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 239-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 035 060 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 16 липня 2025
- особового складу – близько 1 037 460 (+1 170) осіб;
- танків – 11 025 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 995 (+2);
- артилерійських систем – 30 395 (+49);
- РСЗВ – 1 440;
- засобів ППО – 1 196 (+2);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284);
- крилатих ракет – 3 491;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82);
- спеціальної техніки – 3 932.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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