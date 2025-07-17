Андрей Сибига: что известно о новом главе МИД

Андрей Сибига повторно возглавил Министерство иностранных дел.

17 июля Верховная Рада утвердила Сибигу на должности главы МИД. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Решение поддержал 271 народный депутат.

Впервые Андрей Сибига был назначен на эту должность 5 сентября 2024 года вместо Дмитрия Кулебы, который накануне подал в отставку.

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Тогда за его назначение проголосовали 258 нардепов.

Что известно об Андрее Сибиге — новом главе МИД, читайте на Фактах ICTV.

Что известно об Андрее Сибиге

Трудовая деятельность

Андрей Сибига до 5 сентября 2024 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины.

В этой должности он находился с 12 апреля 2024 года.

До этого Сибига Андрей Иванович три года был заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Следует отметить, что Андрей Сибига начал работать в Министерстве иностранных дел еще в 1997 году.

Начинал свою трудовую деятельность Сибига Андрей Иванович как атташе. Далее возглавлял отделы и департаменты.

С 1998 по 2002 год был вторым, а затем первым секретарем Посольства Украины в Польше.

С 2008 по 2012 год Андрей Сибига был уже советником-посланником Посольства Украины в Польше.

До перехода в Офис президента Сибига Андрей Иванович пять лет, с 2016 по 2021 год, был послом Украины в Турции.

Образование

Андрей Сибига имеет два диплома Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

В 1997 году стал специалистом по международным отношениям, переводчиком английского языка.

Еще через два года получил диплом юриста (специальность – правоведение).

Владеет английским и польским языками.

Женат, есть дочь и двое сыновей.

1 января 2025 года Андрею Сибиге исполнится 50 лет.

Декларация

Согласно декларации, Андрей Сибига является владельцем квартиры (96 кв. м), гаража (33,6 кв. м) и земельного участка (1 200 кв. м).

На жену Татьяну записана квартира (60 кв. м), четыре земельных участка (общей площадью 4 133 кв. м), три садовых (дачных) дома (общей площадью 155,1 кв. м).

В прошлом году жена Сибиги приобрела автомобиль Ford Escape (2015 года выпуска) за 310 тыс. грн.

Андрей Сибига за год получил 551 162 грн зарплаты, жена Татьяна – 45 035 грн.

На счету в банке Андрей Сибига по состоянию на апрель 2024 года хранил $153 тыс. и 25 тыс. грн.

Напомним, что Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября.

О том, что в Верховную Раду Украины поступило заявление Кулебы, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Однако голосование за увольнение Дмитрия Кулебы 4 сентября не состоялось – вопрос срочно был отложен.

Поддержали увольнение Дмитрия Кулебы народные избранники уже во время заседания 5 сентября.

Источник: МЗС Украины, Единый государственный реестр деклараций

Фото: Андрей Сибига

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