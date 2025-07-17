Андрій Сибіга: що відомо про нового очільника МЗС

Андрій Сибіга повторно очолив Міністерство закордонних справ.

17 липня Верховна Рада затвердила Сибігу на посаді глави МЗС. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Рішення підтримав 271 народний депутат.

Вперше Андрій Сибіга був призначений на цю посаду 5 вересня 2024 року замість Дмитра Кулеби, який напередодні подав у відставку.

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Тоді за його призначення проголосували 258 нардепів.

Що відомо про Андрія Сибігу – нового очільника МЗС, читайте на Фактах ICTV.

Що відомо про Андрія Сибігу

Трудова діяльність

Андрій Сибіга до 5 вересня 2024 року був першим заступником міністра закордонних справ України.

На цій посаді він перебував із 12 квітня 2024 року.

До цього Сибіга Андрій Іванович три роки був заступником керівника Офісу президента України.

Слід зауважити, що Андрій Сибіга почав працювати в Міністерстві закордонних справ ще в 1997 році.

Починав свою трудову діяльність Сибіга Андрій Іванович як аташе. Далі очолював відділи та департаменти.

З 1998 до 2002 року був другим, а потім першим секретарем Посольства України в Польщі.

З 2008 до 2012 року Андрій Сибіга був уже радником-посланником Посольства України в Польщі.

До переходу до Офісу президента Сибіга Андрій Іванович п’ять років, із 2016 до 2021 року, був послом України в Туреччині.

Освіта

Андрій Сибіга має два дипломи Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1997 році став спеціалістом із міжнародних відносин, перекладачем англійської мови.

Ще за два роки здобув фах юриста (спеціальність – правознавство).

Володіє англійською та польською мовами.

Одружений, має доньку та двох синів.

1 січня 2025 року Андрію Сибізі виповниться 50 років.

Декларація

Відповідно до декларації, Андрій Сибіга є власником квартири (96 кв. м), гаража (33,6 кв. м) та земельної ділянки (1 200 кв. м).

На дружину Тетяну записана квартира (60 кв. м), чотири земельних ділянки (загальною площею 4 133 кв. м), три садові (дачні) будинки (загальною площею 155,1 кв. м).

Торік дружина Сибіги придбала автомобіль Ford Escape (2015 року випуску) за 310 тис. грн.

Андрій Сибіга за рік отримав 551 162 грн зарплати, дружина Тетяна – 45 035 грн.

На рахунку в банку Андрій Сибіга станом на квітень 2024 року зберігав $153 тис. та 25 тис. грн.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба подав у відставку 4 вересня.

Про те, що до Верховної Ради України надійшла заява Кулеби, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Однак голосування за звільнення Дмитра Кулеби 4 вересня не відбулось – питання терміново відклали.

Підтримали звільнення Дмитра Кулеби народні обранці вже під час засідання 5 вересня.

Джерело: МЗС України, Єдиний державний реєстр декларацій

Фото: Андрій Сибіга

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