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Виктория Яснопольская, журналист
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Говорили с Макроном о ракетах к SAMP/T и подготовке пилотов для Mirage – Зеленский

розмова Зеленського з Макроном
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал о часовом разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Разговор Зеленского с Макроном: что известно

По словам Зеленского в разговоре с Макроном они обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины.

— Благодарен Эммануэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам, — отметил Президент Украины.

По его словам, в беседе с президентом Франции подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

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Зеленский сообщил, что речь шла и подготовке совместных решений с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни украинцев от российских ударов.

Отдельно Владимир Зеленский отметил договоренность о подготовке пилотов для “миражей”: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

По словам президента, в беседе обсудили совместную работу в формате Коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи.

— Поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что “также скоординировали с Эмманулем дальнейшие политические шаги”.

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Источник: Zelenskiy/Official

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийЕммануель Макрон
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