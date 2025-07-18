Найсильніший на сьогодні: ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії після того, як Словаччина відкликала своє вето.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

18-й пакет санкцій проти РФ: подробиці

Як розповів виданню дипломат ЄС, уранці Coreper ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це було єдине питання порядку денного. За його словами, формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні Ради ЄС із загальних питань.

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Схвалення 18 пакету санкцій підтвердила заступник голови ЄС Кая Каллас, яка розкрила його зміст.

За її словами, йдеться про схвалення найсильнішого на сьогодні пакета санкцій проти Росії.

До 18-го пакету санкційних заходів проти Росії увійшли більше сотні суден “тіньового флоту”, зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її військової машини.

– Ми ще більше обрізаємо бюджет Кремля на фінансування війни, включивши до списків ще 105 суден “тіньового флоту” і тих, хто їм сприяє, і обмежуючи доступ російських банків до фінансування. “Північний потік” буде під забороною. Це також нижча цінова стеля на нафту”, – розповіла Кая Каллас.

За її словами, санкційний пакет забезпечить додатковий тиск на російський ВПК, китайські банки, що допомагають РФ обходити санкції, і додаткові перешкоди для імпорту в Росію компонентів, які використовуються у військових БпПЛА.

– Ми вперше покарали санкціями реєстр суден і найбільший нафтопереробний об’єкт компанії “Роснефть” в Індії. Крім того, наші санкції б’ють по тих, хто займається нав’язуванням ідеології українським дітям, – додала головна дипломатка ЄС.

Каллас додала, що ЄС налаштований далі посилювати тиск на Росію, щоб припинення агресії “стало для Москви єдиним можливим виходом”.

Нагадаємо, що ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії , який включає обмеження для майже 200 суден тіньового флоту, додаткові експортні заборони на товари й технології подвійного призначення, а також санкції щодо 75 фізичних і юридичних осіб.

Джерело : Європейська правда

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