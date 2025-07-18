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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Говорили з Макроном про ракети до SAMP/T та підготовку пілотів для Mirage – Зеленський

розмова Зеленського з Макроном
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів про годинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Розмова Зеленського з Макроном: що відомо

За словами Зеленського, у розмові з Макроном вони обговорили ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України.

– Вдячний Еммануелю за справді стратегічний погляд і готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам, – зазначив президент України.

За його словами, у розмові з президентом Франції детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

Зараз дивляться

Зеленський повідомив, що йшлося і про підготовку спільних рішень із Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя українців від російських ударів.

Окремо Володимир Зеленський відзначив домовленість про підготовку пілотів для “міражів”: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

За словами президента, у розмові обговорили спільну роботу у форматі Коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

– Подякував Франції за відчутний внесок у наповнення та просування 18-го пакета санкцій Євросоюзу, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що “також скоординували з Еммануелем подальші політичні кроки”.

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЕммануель Макрон
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