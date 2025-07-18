События ночи 18 июля: взрывы в Чугуеве, на Запорожье, Фицо снимет вето с санкций против РФ

В ночь на 18 июля армия РФ в очередной раз атаковала профронтовые регионы Украины. Последствия зафиксированы в Чугуеве Харьковской области и в Запорожской области.

В конце суток премьер-министр Словакии Роберт Фицо обнародовал заявление, в котором заверил, что больше не будет блокировать принятие 18-го пакета Еврособза санкций против РФ.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 18 июля — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Запорожской области

Под утро 18 июля по меньшей мере девять Шахедов атаковали Запорожский район, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате взрывов возникли пожары, разрушены нежилые здания.

К сожалению, получил ранения 79-летний мужчина, которому сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрывы в Чугуеве

Также сегодня утром взрывы раздавались в Чугуеве Харьковской области, где под ударом оказался один из жилых районов города.

В результате взрыва повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.

Ранены четыре человека.

Профильные службы продолжают работать на местах попаданий.

УПЦ МП имеет месяц на прекращение связей с РПЦ

Государственная служба по этнополитике и свободе совести обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) выйти в течение месяца из структуры Русской православной церкви (РПЦ), деятельность которой запрещена на территории Украины.

Согласно предписанию, митрополит Онуфрий должен до 18 августа предоставить подтверждение о принятии высшими органами церковной власти решений о выходе из структуры РПЦ.

В случае невыполнения предписания суд рассмотрит прекращение ее деятельности.

Словакия снимет вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздним вечером обнародовал в сети видеообращение, в котором заявил, что 18 июля его страна снимет вето с 18-го пакета санкций против РФ.

По его словам, дальнейший отказ от поддержки новых санкций повредит интересам Словакии.

— На этом этапе было бы контрпродуктивно продолжать блокировать 18-й пакет санкций. Сейчас все варианты исчерпаны, и сохранение нашей блокировочной позиции уже поставило бы под угрозу наши интересы…Поэтому я поручаю нашим представителям в Европейском Союзе расчистить путь для 18-го пакета санкций, — сказал Фицо.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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