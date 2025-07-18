Події ночі 18 липня: вибухи в Чугуєві, на Запоріжжі, Фіцо зніме вето з санкцій проти РФ

В ніч проти 18 липня армія РФ вкотре атакувала профронтові регіони України. Наслідки зафіксовані в Чугуїєві Харківської області та в Запорізькій області.

Наприкінці доби прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оприлюднив заяву, в якій запевнив, що більше не блокуватиме ухвалення 18-го пакету Єврособзу санкцій проти РФ.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 18 липня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи на Запоріжжі

Під ранок 18 липня щонаменше дев’ять Шахедів атакували Запорізький район, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок вибухів виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі.

На жаль, дістав поранення 79-річний чоловік, якому наразі надають необхідну медичну допомогу.

Вибухи в Чугуєві

Також сьогодні вранці вибухи лунали в Чугуєві Харківської області, де під ударом опинився один із житлових районів міста.

Внаслідок вибухва пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.

Поранено чотирьох людей.

Профільні служби продовжуют працюваити на місцях влучань.

УПЦ МП має місяць на припинення зв’язків з РПЦ

Державна служба з етнополітики та свободи совісті зобов’язала Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) вийти протягом місяця зі структури Російської православної церкви (РПЦ), діяльність якої заборонено на території України.

Згідно з приписом, митрополит Онуфрій повинен до 18 серпня надати підтвердження щодо ухвалення найвищими органами церковної влади рішень про вихід зі структури РПЦ.

У разі невиконання припису суд розгляне припинення її діяльності.

Словаччина зніме вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пізнього вечора оприлюднив у мережі відеозвернення, в якому заявив, що 18 липня його країна зніме вето з 18-го пакету санкцій проти РФ.

За його словами, подальша відмова від підтримки нових санкцій зашкодить інтересам Словаччини.

– На цьому етапі було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі варіанти вичерпано, і збереження нашої блокувальної позиції вже поставило б під загрозу наші інтереси…Тому я доручаю нашим представникам у Європейському Союзі розчистити шлях для 18-го пакету санкцій, – сказав Фіцо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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