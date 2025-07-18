УПЦ МП дали месяц на прекращение связей с РПЦ

Государственная служба по этнополитики и свободе совести (ДЕСС) обязала Киевскую митрополию Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) выйти в течение месяца из структуры Русской православной церкви (РПЦ), деятельность которой запрещена на территории Украины.

Об этом сообщает ДЕСС.

Предписание об устранении правонарушений: что должна выполнить УПЦ МП

Согласно предписанию, обнародованному в четверг, 17 июля, митрополит Киевский, предстоятель УПЦ Онуфрий должен до 18 августа предоставить подтверждение о принятии высшими органами церковной власти решений о выходе УПЦ из структуры РПЦ.

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УПЦ должна признать недействительными все положения устава РПЦ и отозвать священников и монахов из состава священного синода РПЦ, архиерейского и поместного соборов РПЦ, межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих органов.

Также церковь должна признать недействительными решения, принятые уставными органами управления РПЦ, относительно аннексии епархий УПЦ и назначения РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ.

Сам Онуфрий, согласно предписанию, должен публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление о прекращении полномочий и разрыве связей с РПЦ.

В случае невыполнения УПЦ предписания суд рассмотрит вопрос о прекращении ее деятельности.

Согласно закону «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», вместе с отчетом об устранении нарушений УПЦ может подать возражение относительно установленных признаков аффилированности с РПЦ.

Срок подачи отчета может быть продлен не более чем на 60 дней.

В случае непредставления УПЦ отчета в установленный срок, неподтверждения ею устранения нарушений и при отсутствии оснований для отзыва предписания ДЕСС должен обратиться в суд с иском о прекращении деятельности религиозной организации.

Напомним, что в марте 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №8371.

Документ предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с государством-агрессором.

Это, в частности, касается Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

После окончательного принятия закона общины будут иметь девять месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

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