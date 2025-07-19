Убитые россиянами подростки Оганнисян и Ханганов посмертно награждены орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Свободы Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, которых российские оккупанты убили 24 июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске.
Оганнисян и Ханганов награждены орденом Свободы посмертно
После полномасштабного вторжения России ребята остались в оккупированном городе и отказались сотрудничать с оккупантами. Оба открыто демонстрировали свою проукраинскую позицию.
Тигран Оганнисян неоднократно подвергался давлению: его похищали из дома, пытали электрическим током, проводили имитацию расстрела. Жил с бабушкой. Оккупационные власти арестовывали его и подвергали издевательствам.
Никиту Ханганова россияне преследовали по вымышленной диверсии на железной дороге. Парня вместе с отцом допрашивали, устраивали обыски. Оккупанты готовили дело в суд и планировали приговорить его к 20 годам.
Ребята были друзьями. Их убили вместе 24 июня 2023 года.
— Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава! — в сети появилось видео с их последними словами.
Родственники до сих пор не могут похоронить погибших — Россия не передает тела убитых героев.
Напомним, российские оккупанты намерены тайно похоронить замученных подростков из Бердянска Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова.
Задержание и пытки ребят начались еще 30 сентября 2022 года.
24 мая 2023 года Следственный комитет РФ обвинил 16-летних подростков из Бердянска Оганнисяна и Ханганова в подготовке диверсий на железной дороге, за что им грозило до 20 лет заключения.
24 июня 2023 года российские оккупанты устроили внесудебную казнь, убив 16-летних мальчиков.
Фото: Дмитрий Лубинец