Убитые россиянами подростки Оганнисян и Ханганов посмертно награждены орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Свободы Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, которых российские оккупанты убили 24 июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске.

Оганнисян и Ханганов награждены орденом Свободы посмертно

После полномасштабного вторжения России ребята остались в оккупированном городе и отказались сотрудничать с оккупантами. Оба открыто демонстрировали свою проукраинскую позицию.

Тигран Оганнисян неоднократно подвергался давлению: его похищали из дома, пытали электрическим током, проводили имитацию расстрела. Жил с бабушкой. Оккупационные власти арестовывали его и подвергали издевательствам.

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Никиту Ханганова россияне преследовали по вымышленной диверсии на железной дороге. Парня вместе с отцом допрашивали, устраивали обыски. Оккупанты готовили дело в суд и планировали приговорить его к 20 годам.

Ребята были друзьями. Их убили вместе 24 июня 2023 года.

— Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава! — в сети появилось видео с их последними словами.

Родственники до сих пор не могут похоронить погибших — Россия не передает тела убитых героев.

Напомним, российские оккупанты намерены тайно похоронить замученных подростков из Бердянска Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова.

Задержание и пытки ребят начались еще 30 сентября 2022 года.

24 мая 2023 года Следственный комитет РФ обвинил 16-летних подростков из Бердянска Оганнисяна и Ханганова в подготовке диверсий на железной дороге, за что им грозило до 20 лет заключения.

24 июня 2023 года российские оккупанты устроили внесудебную казнь, убив 16-летних мальчиков.

Фото: Дмитрий Лубинец

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