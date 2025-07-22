Винищувач Mirage-2000 зазнав аварії під час польоту: пілот катапультувався

Увечері 22 липня 2025 року під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Винищувач Mirage-2000 зазнав аварії у польоті: що відомо

За словами ПС, пілот одразу повідомив керівника польотів сам пілот.

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Він діяв згідно з інструкцією в кризовій ситуації та успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда оперативно виявила льотчика — його стан стабільний.

На землі ніхто не постраждав. Для з’ясування причин інциденту призначено спеціальну комісію.

Нагадаємо, перші французькі винищувачі Mirage-2000 у прибули до України 6 лютого 2025 року.

Вважається, що літаки Mirage 2000 у модифікації D посилять спроможності бомбардувальників Су-24М.

Літак Mirage 2000 був створений французькою компанією Dassault ще у 1970-х роках. Відтоді пережив низку модифікацій.

Він має різні модифікації, але зараз Україну цікавить саме Mirage 2000 D. Ці літаки розпочали перші випробувальні польоти у 1991 році.

Призначення Mirage 2000 D – прорив ворожих систем протиповітряної оборони. Особливо – на малих висотах.

Mirage 2000D може скидати керовані авіабомби AASM.

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