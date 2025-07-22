Законопроект №12414 несет прямую угрозу независимости САП и НАБУ — заявление
Верховная Рада на заседании 22 июля планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в который в последний момент внесены правки, “фактически уничтожающие независимость НАБУ и САП”.
Об этом говорится в официальном заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Что предусматривает законопроект №12414
В антикоррупционных органах говорят, что эти правки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору.
Основные изменения:
- генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
- имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;
- может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
- сам решает споры о подследственности;
- самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
- руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.
— Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры, — говорится в заявлении.
Отмечается, что принятие законопроекта разрушит антикоррупционную инфраструктуру, выстроенную с 2015 года.
В связи с этим нардепов призывают воздержаться от голосования, “которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине”.
21 июля сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора провели не менее 70 обысков в отношении 15 сотрудников НАБУ.
Основаниями для этих следственных действий в большинстве случаев называются участие отдельных лиц в ДТП, а некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором.