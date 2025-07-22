Законопроект №12414 несет прямую угрозу независимости САП и НАБУ — заявление

Верховная Рада на заседании 22 июля планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в который в последний момент внесены правки, “фактически уничтожающие независимость НАБУ и САП”.

Об этом говорится в официальном заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Что предусматривает законопроект №12414

В антикоррупционных органах говорят, что эти правки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору.

Сейчас смотрят

Основные изменения:

генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

— Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры, — говорится в заявлении.

Отмечается, что принятие законопроекта разрушит антикоррупционную инфраструктуру, выстроенную с 2015 года.

В связи с этим нардепов призывают воздержаться от голосования, “которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине”.

21 июля сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора провели не менее 70 обысков в отношении 15 сотрудников НАБУ.

Основаниями для этих следственных действий в большинстве случаев называются участие отдельных лиц в ДТП, а некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором.

Источник : НАБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.