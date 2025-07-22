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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Законопроєкт №12414 становить пряму загрозу незалежності САП та НАБУ – заява

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Фото: НАБУ

Верховна Рада на засіданні 22 липня планує розглянути у другому читанні законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, до якого в останній момент внесено правки, “що фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

Про це йдеться в офіційній заяві Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Що передбачає законопроєкт №12414

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору.

Зараз дивляться

Основні зміни:

  • генпрокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
  • сам вирішує спори про підслідність;
  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

– Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури, – йдеться у заяві.

Наголошується, що ухвалення законопроєкту зруйнує антикорупційну інфраструктуру, вибудувану з 2015 року.

У зв’язку з цим нардепів закликають утриматися від голосування, “яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні”.

21 липня співробітники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків щодо 15 співробітників НАБУ.

Підставами для цих слідчих дій у більшості випадків називаються участь окремих осіб у ДТП, а деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором.

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Джерело: НАБУ

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