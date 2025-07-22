Законопроєкт №12414 становить пряму загрозу незалежності САП та НАБУ – заява
Верховна Рада на засіданні 22 липня планує розглянути у другому читанні законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, до якого в останній момент внесено правки, “що фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.
Про це йдеться в офіційній заяві Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Що передбачає законопроєкт №12414
В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору.
Основні зміни:
- генпрокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
- має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
- може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
- сам вирішує спори про підслідність;
- самостійно підписує підозри топпосадовцям;
- керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.
– Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури, – йдеться у заяві.
Наголошується, що ухвалення законопроєкту зруйнує антикорупційну інфраструктуру, вибудувану з 2015 року.
У зв’язку з цим нардепів закликають утриматися від голосування, “яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні”.
21 липня співробітники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків щодо 15 співробітників НАБУ.
Підставами для цих слідчих дій у більшості випадків називаються участь окремих осіб у ДТП, а деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором.