Законопроєкт №12414 становить пряму загрозу незалежності САП та НАБУ – заява

Верховна Рада на засіданні 22 липня планує розглянути у другому читанні законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, до якого в останній момент внесено правки, “що фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

Про це йдеться в офіційній заяві Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Що передбачає законопроєкт №12414

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору.

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Основні зміни:

генпрокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

– Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури, – йдеться у заяві.

Наголошується, що ухвалення законопроєкту зруйнує антикорупційну інфраструктуру, вибудувану з 2015 року.

У зв’язку з цим нардепів закликають утриматися від голосування, “яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні”.

21 липня співробітники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків щодо 15 співробітників НАБУ.

Підставами для цих слідчих дій у більшості випадків називаються участь окремих осіб у ДТП, а деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором.

Джерело : НАБУ

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