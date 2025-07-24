Воздушную тревогу в Киевской области будут объявлять иначе: что изменилось

С четверга, 24 июля, сигнал воздушной тревоги в Киевской области будет дифференцированным – только в тех районах, где есть реальная угроза.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Как будут объявлять тревогу в Киевской области

В случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области.

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По словам Калашника, такая система была протестирована сегодня ночью, 24 июля, совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев.

– Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и остальных сферах, касающихся войны – всех, – отметил руководитель ОГА.

Калашник добавил, что продолжается модернизация всей региональной системы оповещения.

Новая архитектура включает: современное оборудование; цифровые каналы связи; резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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