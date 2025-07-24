Повітряну тривогу в Київській області оголошуватимуть інакше: що змінилося

Із четверга, 24 липня, сигнал повітряної тривоги у Київській області буде диференційований – лише в тих районах, де є реальна загроза.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі.

Як оголошуватимуть тривогу на Київщині

У разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в ту частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині.

Зараз дивляться

За словами Калашника, така система була протестована сьогодні вночі, 24 липня, спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв.

– Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та інших сфер, пов’язаних з війною – всіх, – зазначив керівник ОВА.

Калашник додав, що триває модернізація всієї регіональної системи оповіщення.

Нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.