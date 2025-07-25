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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Попытка прорыва к Степногорску: украинские силы уничтожили российскую ДРГ

Воїни ЗСУ, українські військові, українські військовослужбовці
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 25 июля российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Степногорск в Запорожской области. Однако эта попытка оказалась неудачной для оккупантов.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Как россияне пытались прорваться в Степногорск

По словам спикера, на Гуляйпольском направлении российские войска проводят определенную перегруппировку сил и средств.

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Спикер Сил обороны Юга прогнозирует, что в ближайшее время оккупанты могут возобновить активные штурмовые действия.

Волошин объяснил, что сейчас тяжелая ситуация наблюдается возле населенного пункта Каменское на Ореховском направлении.

Он утверждает, что российские войска стремятся закрепиться в Каменском и дойти до Степногорска.

Прошлой ночью диверсионная группа РФ хотела прорваться туда, однако украинские воины остановили попытку оккупантов, поэтому она была неудачной, подчеркнул Волошин.

Он объяснил, почему россияне хотят зайти именно в Степногорск, ведь там есть многоэтажная застройка, в которой смогут спрятаться штурмовые и диверсионные группы.

Однако эта группа диверсантов ликвидирована, утверждает спикер Сил обороны Юга.

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