Попытка прорыва к Степногорску: украинские силы уничтожили российскую ДРГ
В ночь на 25 июля российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Степногорск в Запорожской области. Однако эта попытка оказалась неудачной для оккупантов.
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Как россияне пытались прорваться в Степногорск
По словам спикера, на Гуляйпольском направлении российские войска проводят определенную перегруппировку сил и средств.
Спикер Сил обороны Юга прогнозирует, что в ближайшее время оккупанты могут возобновить активные штурмовые действия.
Волошин объяснил, что сейчас тяжелая ситуация наблюдается возле населенного пункта Каменское на Ореховском направлении.
Он утверждает, что российские войска стремятся закрепиться в Каменском и дойти до Степногорска.
Прошлой ночью диверсионная группа РФ хотела прорваться туда, однако украинские воины остановили попытку оккупантов, поэтому она была неудачной, подчеркнул Волошин.
Он объяснил, почему россияне хотят зайти именно в Степногорск, ведь там есть многоэтажная застройка, в которой смогут спрятаться штурмовые и диверсионные группы.
Однако эта группа диверсантов ликвидирована, утверждает спикер Сил обороны Юга.