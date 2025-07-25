Спроба прориву до Степногірська: українські сили знищили російську ДРГ

У ніч на 25 липня російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися до Степногірська у Запорізькій області. Однак ця спроба була невдалою для окупантів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Як росіяни намагалися прорватися до Степногірська

За словами речника, на Гуляйпільському напрямку російські війська проводять певне перегрупування сил і засобів.

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Речник Сил оборони Півдня прогнозує, що найближчим часом окупанти можуть відновити активні штурмові дії.

Волошин пояснив, що зараз важка ситуація спостерігається біля населеного пункту Кам’янське на Оріхівському напрямку.

Він стверджує, що російські війська прагнуть закріпитися у Кам’янському та дійти до Степногірська.

Минулої ночі диверсійна група РФ хотіла прорватися туди, однак українські воїни зупинили спробу окупантів, тому вона була невдалою, наголосив Волошин.

Він пояснив, чому росіяни хочуть зайти саме у Степногірськ, адже там є багатоповерхова забудова, в якій зможуть заховатися штурмові та диверсійні групи.

Проте цю групу диверсантів ліквідовано, стверджує речник Сил оборони Півдня.

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