Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить Технологическую ставку именно по дронам.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении по итогам событий в пятницу, 25 июля.

Зеленский о производстве дронов-перехватчиков

— Есть утвержденный план: выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки. Это очень непросто. В сутки в определенный срок. Это персональная ответственность всех привлеченных наших чиновников, — заявил глава государства.

По словам Зеленского, он сегодня посетил одну из компаний, производящих дроны-перехватчики.

Президент поблагодарил команду производителей и разработчиков, которые продвигают именно эту тему и делают ее более масштабной конкретно в украинской обороне.

— Контрактуем все, что можем — максимально. Производство всех типов дронов мы обеспечиваем финансами, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о планах России на лето и осень

Глава государства провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР о вызовах на лето и осень, а также о намерениях России.

— Мы подробно говорили, на какие угрозы нужно реагировать, — подчеркнул Зеленский.

Зеленський на виробництві дронів-перехоплювачів

По словам президента, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об оперативной ситуации.

— Все оперативные направления, Покровск прежде всего — наибольшее внимание. Сумщина – продолжаем действовать в приграничье, – обратил внимание глава государства.

Зеленский поблагодарил все украинские подразделения, действующие на российской территории.

Министр обороны Денис Шмыгаль доложил о поступлении помощи от наших партнеров и обеспечении движения оружия для украинских воинов, поделился президент.

Зеленский о реабилитации украинских воинов

Глава государства посетил сегодня один из медицинских центров Министерства внутренних дел.

По его словам, этот центр занимается реабилитацией украинских военных именно после ранений.

— Пообщался с парнями, отметил их государственными наградами, — сказал Зеленский.

По мнению президента, очень важна благодарность украинским воинам и всем нашим людям, которые защищают государство и независимость.

Президент сказал, что сейчас готовятся документы, все необходимые представления на награждение нескольких воинов званием Героя Украины. Он заявил, что указы будут обнародованы в ближайшее время.

Зеленский о приближении законодательных решений

Кроме того, президент провел сегодня совещания по подготовке законодательных решений, которые в ближайшее время планируется реализовать.

— Конечно, продолжается наша коммуникация со всеми партнерами для того, чтобы этим летом не потерять ни одного дня, который может оказать дополнительное давление на Россию, — заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил европейских лидеров и Соединенные Штаты Америки за то, что давление на агрессора не ослабевает. По его мнению, это важно.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина готовит больше неприятностей для врага.

Эрдоган намерен организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле после звонка Трампу

