Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить Технологическую ставку именно по дронам.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении по итогам событий в пятницу, 25 июля.

Зеленский о производстве дронов-перехватчиков

— Есть утвержденный план: выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки. Это очень непросто. В сутки в определенный срок. Это персональная ответственность всех привлеченных наших чиновников, — заявил глава государства.

По словам Зеленского, он сегодня посетил одну из компаний, производящих дроны-перехватчики.

Президент поблагодарил команду производителей и разработчиков, которые продвигают именно эту тему и делают ее более масштабной конкретно в украинской обороне.

— Контрактуем все, что можем — максимально. Производство всех типов дронов мы обеспечиваем финансами, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о планах России на лето и осень

Глава государства провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР о вызовах на лето и осень, а также о намерениях России.

— Мы подробно говорили, на какие угрозы нужно реагировать, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об оперативной ситуации.

— Все оперативные направления, Покровск прежде всего — наибольшее внимание. Сумщина – продолжаем действовать в приграничье, – обратил внимание глава государства.

Зеленский поблагодарил все украинские подразделения, действующие на российской территории.

Министр обороны Денис Шмыгаль доложил о поступлении помощи от наших партнеров и обеспечении движения оружия для украинских воинов, поделился президент.

Зеленский о реабилитации украинских воинов

Глава государства посетил сегодня один из медицинских центров Министерства внутренних дел.

По его словам, этот центр занимается реабилитацией украинских военных именно после ранений.

— Пообщался с парнями, отметил их государственными наградами, — сказал Зеленский.

По мнению президента, очень важна благодарность украинским воинам и всем нашим людям, которые защищают государство и независимость.

Президент сказал, что сейчас готовятся документы, все необходимые представления на награждение нескольких воинов званием Героя Украины. Он заявил, что указы будут обнародованы в ближайшее время.

Зеленский о приближении законодательных решений

Кроме того, президент провел сегодня совещания по подготовке законодательных решений, которые в ближайшее время планируется реализовать.

— Конечно, продолжается наша коммуникация со всеми партнерами для того, чтобы этим летом не потерять ни одного дня, который может оказать дополнительное давление на Россию, — заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил европейских лидеров и Соединенные Штаты Америки за то, что давление на агрессора не ослабевает. По его мнению, это важно.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина готовит больше неприятностей для врага.

