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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Карта бойових дій на 26 липня 2025 – ситуація на фронті

Карта бойових дій України – де точаться бої в Україні 26 липня 2025 року
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку минулої доби відбулося 153 бойові зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Як стало відомо, російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій українських захисників і населених пунктів.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025

Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Фото: ISW
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025

Втрати ворога на 26 липня 2025

  • особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;
  • танків – 11056 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23059 (+7);
  • артилерійських систем – 30812 (+35);
  • РСЗВ – 1448 (+2);
  • засобів ППО – 1201;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);
  • крилатих ракет – 3535;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158);
  • спеціальної техніки – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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