Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 26 липня 2025 – ситуація на фронті
З початку минулої доби відбулося 153 бойові зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Як стало відомо, російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб.
За даними Генштабу ЗСУ, окупанти залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій українських захисників і населених пунктів.
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Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025
Втрати ворога на 26 липня 2025
- особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;
- танків – 11056 (+7);
- бойових броньованих машин – 23059 (+7);
- артилерійських систем – 30812 (+35);
- РСЗВ – 1448 (+2);
- засобів ППО – 1201;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);
- крилатих ракет – 3535;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158);
- спеціальної техніки – 3935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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