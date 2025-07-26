Карта бойових дій на 26 липня 2025 – ситуація на фронті

З початку минулої доби відбулося 153 бойові зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Як стало відомо, російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій українських захисників і населених пунктів.

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Карти бойових дій в Україні на 26 липня 2025

Втрати ворога на 26 липня 2025

особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;

танків – 11056 (+7);

бойових броньованих машин – 23059 (+7);

артилерійських систем – 30812 (+35);

РСЗВ – 1448 (+2);

засобів ППО – 1201;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);

крилатих ракет – 3535;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158);

спеціальної техніки – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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