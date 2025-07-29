В оккупированный Крым приехали послы трех стран Африки: реакция МИД Украины
В оккупированный Крым прибыли послы трех африканских стран — Чада, Гвинеи и Бурунди. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило незаконный визит.
Послы из Африки в Крыму: цель визита и реакция МИДа
Как сообщают крымскотатарские СМИ, речь идет о дипломатах из Бурунди – Жозефе Нкурунзиза, Гвинее – Ньянкоя Хабу и Чада – Адаме Бешира Махамуде.
28 июля они впервые официально прибыли на полуостров.
Сообщается, что во время визита африканским послам представили экономический, промышленный и научный потенциал оккупированного полуострова.
— Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 “Территориальная целостность Украины”, а также законодательство Украины, — говорится в сообщении.
МИД подчеркнул, что эти действия противоречат принципам уважения суверенитета и подрывают международные усилия по установлению справедливого и устойчивого мира.
В заявлении добавлено, что Россия использует дипломатов из третьих стран для пропаганды и формирования иллюзии признания незаконной оккупации полуострова.
Украина обратилась к иностранным дипломатам с требованием строгого соблюдения норм международного права, уважения территориальной целостности Украины и воздержания от действий, которые могут расцениваться как одобрение преступлений страны-агрессора.
МИД призвал правительства соответствующих государств оценить поведение своих представителей и предупредило: Украина оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры и внести указанных лиц в санкционные списки.