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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

В оккупированный Крым приехали послы трех стран Африки: реакция МИД Украины

Крим
Фото: Pexels

В оккупированный Крым прибыли послы трех африканских стран — Чада, Гвинеи и Бурунди. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило незаконный визит.

Послы из Африки в Крыму: цель визита и реакция МИДа

Как сообщают крымскотатарские СМИ, речь идет о дипломатах из Бурунди – Жозефе Нкурунзиза, Гвинее – Ньянкоя Хабу и Чада – Адаме Бешира Махамуде.

28 июля они впервые официально прибыли на полуостров.

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Сообщается, что во время визита африканским послам представили экономический, промышленный и научный потенциал оккупированного полуострова.

— Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 “Территориальная целостность Украины”, а также законодательство Украины, — говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что эти действия противоречат принципам уважения суверенитета и подрывают международные усилия по установлению справедливого и устойчивого мира.

В заявлении добавлено, что Россия использует дипломатов из третьих стран для пропаганды и формирования иллюзии признания незаконной оккупации полуострова.

Украина обратилась к иностранным дипломатам с требованием строгого соблюдения норм международного права, уважения территориальной целостности Украины и воздержания от действий, которые могут расцениваться как одобрение преступлений страны-агрессора.

МИД призвал правительства соответствующих государств оценить поведение своих представителей и предупредило: Украина оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры и внести указанных лиц в санкционные списки.

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Источник: МИД

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