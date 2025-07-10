В Крыму партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Керченского моста

Во временно оккупированном Крыму украинское движение сопротивления АТЕШ совершило очередную успешную диверсию.

АТЕШ совершили диверсию в Крыму

По данным подполья, агентам удалось вывести из строя релейный шкаф на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Уварово в Ленинском районе.

Именно этот отрезок имеет критическое значение для логистики российских войск, ведь им транспортируют технику, топливо и личный состав с территории России через Керченский мост.

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Поражение этой инфраструктуры существенно усложнило поставки военных грузов оккупантов.

Представители движения подчеркивают, что это лишь один из этапов масштабной кампании, направленной на системное ослабление военного присутствия РФ на полуострове.

???? «АТЕШ» ударил по логистике РФ в Крыму — у н.п. Уварово (Ленинский район) уничтожен релейный шкаф на ж/д участке, ведущем к Керченскому мосту. Поставки техники и топлива задержаны. Таких ударов будет больше.#Крым #Керчь #диверсия #RussianUkraineWar pic.twitter.com/a1Lwo2tAMR — АТЕШ (@AteshOrg) July 10, 2025



АТЕШ призывает жителей Крыма участвовать в сопротивлении и помогать в борьбе за освобождение украинской земли.

Напомним, агент партизанского движения Атеш провел успешную диверсию в тылу оккупантов в районе Ясиноватой Донецкой области.

В результате удара склад с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага.

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