Главнокомандующий ВСУ стал первым кавалером Креста боевых заслуг

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных наградами. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг.
Церемония награждения состоялась в Белом зале Героев Украины. Награду Крест боевых заслуг получили:
- Залужный Валерий – главнокомандующий ВСУ;
- Калиевский Владислав — заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования Север;
- Мазуренко Дария – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования Север;
- Мойсюк Евгений – заместитель главнокомандующего ВСУ;
- Охрименко Александр Петрович – командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования Запад.
В честь Дня пехоты президент Владимир Зеленский также отметил почетной наградой За мужество и отвагу несколько воинских частей:
- 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
- 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
- 92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
- 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр;
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
Сейчас смотрят