В этом году в учреждения высшего образования можно подать всего 15 заявлений, из них на бюджет — только 5. Относительно заявлений, которые подаются на обучение по контракту, не устанавливается никаких приоритетов.

Однако заявления на бюджетные места имеют свою приоритетность. Именно это нужно учитывать, подавая заявления и отменяя их. Факты ICTV узнали, как отменить заявление в электронном кабинете абитуриента и что для этого нужно сделать.

Можно ли отменить поданное электронное заявление на поступление без потери приоритетности

Стоит разобраться, на бюджет или контракт подавалось конкретное заявление. Если это контракт, то удалить его достаточно просто, ведь таким заявлениям не присваивается приоритетность. Но что делать, если абитуриент хотел поступить в высшее учебное заведение на бюджет?

Сейчас смотрят

В электронном кабинете бюджетным местам присваивается определенный приоритет. Самая высокая приоритетность присваивается заявлению заведения, куда абитуриент хочет поступить больше всего.

Если ситуация изменилась, абитуриент решил переехать или передумал поступать в конкретное учебное заведение, он должен понимать, что может потерять приоритетность определенного заявления. Это произойдет в том случае, если оно подавалось на бюджет.

Этапы отмены заявления на поступление в электронном кабинете абитуриента

Механизм отмены заявления на поступление достаточно прост:

Зайти в электронный кабинет ЕГБО .

Нажать на Мои заявления и выбрать то, которое вы хотите отменить.

и выбрать то, которое вы хотите отменить. Кликнуть на кнопку Активные действия.

Выбрать Отменить.

Потеря приоритета может произойти, если университет уже рассмотрел заявление от определенного абитуриента. Чтобы понять, произошла ли потеря приоритета, нужно открыть и посмотреть на статус заявления. Если светится Зарегистрировано в Единой базе, то это означает, что заведение высшего образования еще его не рассматривало. Поэтому вы с легкостью сможете его отменить без потери приоритета.

Потеря приоритета произойдет, если светится статус:

Требует уточнения абитуриентом.

Зарегистрировано в учреждении высшего образования.

Допущено к конкурсу.

После отмены любого заявления, независимо от наличия приоритетности, напротив него высветится статус Отменено абитуриентом.

Что касается заявлений на контракт, то их можно отменять множество раз, ведь они не имеют никакой приоритетности. На место отмененных заявлений можно подавать новые.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.