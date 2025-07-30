Як скасувати заяву в електронному кабінеті вступника: покрокова інструкція

Цього року до закладів вищої освіти можна подати всього 15 заяв, з них на бюджет — лише 5. Стосовно заяв, які подаються на навчання за контрактом, не встановлюється жодних пріоритетів.

Проте заяви на бюджетні місця мають свою пріоритетність. Саме це потрібно враховувати, подаючи заяви та скасовуючи їх. Факти ICTV дізналися, як скасувати заяву в електронному кабінеті вступника та що для цього треба зробити.

Чи можна скасувати подану електронну заяву на вступ без втрати пріоритетності

Варто розібратися, на бюджет чи контракт подавалася конкретна заява. Якщо це контракт, то видалити її досить просто, адже таким заявам не присвоюється пріоритетність. Але що робити, якщо абітурієнт хотів вступити у вищий навчальний заклад на бюджет?

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В електронному кабінеті бюджетним місцям присвоюється певний пріоритет. Найвища пріоритетність присвоюється заяві закладу, куди абітурієнт хоче вступити найбільше.

Якщо ситуація змінилася, вступник вирішив переїхати або передумав вступати до конкретного навчального закладу, він повинен розуміти, що може втратити пріоритетність певної заяви.

Етапи скасування заяви на вступ в електронному кабінеті вступника

Механізм скасування заяви на вступ досить простий:

Зайти в електронний кабінет ЄДБО .

Натиснути на Мої заяви та обрати ту, яку ви хочете скасувати.

та обрати ту, яку ви хочете скасувати. Клікнути на Активні дії. Обрати Скасувати.

Після цього може відбутися втрата пріоритету, якщо університет вже розглянув заяву від певного абітурієнта. Щоб зрозуміти, чи відбулася втрата пріоритету, потрібно відкрити та подивитися на статус заяви. Якщо світиться Зареєстрована в Єдиній базі, це означає, що заклад вищої освіти ще її не розглядав. Тому ви з легкістю зможете її скасувати без втрати пріоритету.

Відбудеться втрата пріоритету, якщо світиться статус:

Потребує уточнення вступником.

Зареєстровано в закладі вищої освіти.

Допущено до конкурсу.

Після скасування будь-якої заяви, незалежно від наявності пріоритетності, напроти неї висвітиться статус Скасовано вступником.

Що стосується заяв на контракт, то їх можна скасовувати безліч разів, адже вони не мають жодної пріоритетності. На місце скасованих заяв можна подавати нові.

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