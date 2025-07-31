Можно ли изменить приоритет при поступлении и как это правильно сделать

Приоритет при поступлении — это важность высших учебных заведений, которая указывается абитуриентом при подаче документов на обучение в разных вузах.

В 2025 году поступающие могут подать не более 5 заявлений на бюджет и до 10 заявлений на обучение по контракту (всего не более 15 заявлений).

Каждому заявлению на бюджетные места абитуриент должен присвоить определенную приоритетность. В целом абитуриент может определить 5 приоритетов.

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Как определить приоритет и можно ли изменить приоритет в электронном заявлении на поступление в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое приоритет при поступлении в университет

Приоритетность — это очередность заявлений от 1 до 5. Где 1 — это университет, куда абитуриент хочет поступать больше всего, а 5, соответственно, — меньше всего.

По приоритету определяется очередность рассмотрения заявлений при поступлении на бюджетные места. Этот показатель влияет на участие в конкурсе при поступлении в вузы на бюджетные места.

Стоит отметить, что система поступления будет рассматривать ваши заявления именно в порядке приоритетности.

Если, например, заявление на поступление на специальность по приоритету 2, было принято и абитуриента рекомендуют в список на зачисление на бюджетное место, то приоритеты более низкого уровня аннулируются. Однако при этом можно участвовать в конкурсе на специальность, приоритет которой был поставлен на первое место.

Если поступающий был рекомендован к зачислению на обучение на бюджет на специальность, которую он определил 3 приоритетом, то все низшие приоритеты автоматически аннулируются. Но шанс попасть на специальность по 1 и 2 приоритету остается.

Система корректировок происходит автоматически.

Поэтому стоит первыми приоритетами определять именно те университеты и специальности, куда действительно очень хочется поступить.

В целом весь процесс происходит следующим образом:

Поступающему необходимо определить приоритеты, выбрать факультеты и специальности и подать заявления. Система рассчитывает общий рейтинг в списке абитуриентов, учитывая результаты ВНО и конкурсные баллы. После определенной даты, когда уже нельзя подавать заявления на поступление, начинается процесс отбора. В сумме балл ВНО и приоритет влияют на шанс получения желаемого бюджетного места.

Можно ли изменить приоритет при поступлении

К выбору приоритетов нужно отнестись очень внимательно.

После подачи заявления указанную поступающим приоритетность изменить нельзя.

Обратите внимание! Приоритетность используется только во время конкурсного отбора на обучение на бюджетные места.

Если абитуриент не попал в первые дни не попал в список бюджетников на желаемые специальности, не стоит расстраиваться.

Вполне вероятно, что через несколько дней, абитуриенты, которые стояли выше в списке по рейтингу, выберут другую специальность, тогда и вы подниметесь в списке выше.

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