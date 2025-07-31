Чи можна змінити пріоритет під час вступу та як це правильно зробити

Пріоритет за вступу — це важливість вищих навчальних закладів, яку вказує абітурієнт, подаючи документи на навчання в різних ЗВО.

У 2025 році вступники можуть подати не більше від 5 заяв на бюджет і до 10 заяв на навчання за контрактом (загалом не більше від 15 заяв). Кожній заяві на бюджетні місця абітурієнт має надати певну пріоритетність. Загалом вступник може визначити 5 пріоритетів.

Як визначити пріоритет і чи можна змінити пріоритет в електронній заяві на вступ у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке пріоритет при вступі до університету

Пріоритетність – це черговість заяв від 1 до 5. Де 1 – це університет, куди абітурієнт хоче вступати найбільше, а 5, відповідно, — найменше.

За пріоритетом визначається черговість розгляду заяв під час вступу на бюджетні місця. Цей показник впливає на участь у конкурсі при вступі до ВНЗ на бюджетні місця.

Варто зазначити, що система вступу розглядатиме ваші заяви саме в порядку пріоритетності.

Якщо, наприклад, заява на вступ на спеціальність за пріоритетом 2 було прийнято, тож абітурієнта рекомендують до списку на зарахування на бюджетне місце, тоді пріоритети нижчого рівня анулюються. Однак водночас можна брати участь у конкурсі на спеціальність, пріоритет якої було поставлено на перше місце.

Якщо вступника було рекомендовано до зарахування на навчання на бюджет на спеціальність, яку він визначив 3 пріоритетом, то всі нижчі пріоритети автоматично анулюються. Але шанс потрапити на спеціальність за 1 і 2 пріоритетом залишається.

Система коригувань відбувається автоматично.

Тому варто першими пріоритетам визначати саме ті університети та спеціальності, куди дійсно дуже хочеться вступити.

Загалом увесь процес відбувається так:

Вступнику необхідно визначити пріоритети, обрати факультети та спеціальності й подати заяви. Система розраховує загальний рейтинг у списку абітурієнтів, враховуючи результати ЗНО та конкурсні бали. Після певної дати, коли вже не можна подавати заяви на вступ, починається процес відбору. У сумі бал ЗНО та пріоритет впливають на шанс отримання бажаного бюджетного місця.

Чи можна змінити пріоритет при вступі

До вибору пріоритетів треба поставитися дуже уважно.

Після подання заяви зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Зверніть увагу! Пріоритетність використовується лише під час конкурсного відбору на навчання на бюджетні місця.

Якщо вступник не потрапив у перші дні не потрапив у список бюджетників на бажані спеціальності, не варто засмучуватися.

Цілком імовірно, що за декілька днів, абітурієнти, які стояли вище у списку за рейтингом, оберуть іншу спеціальність, тоді й ви підніметеся у списку вище.

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