Зеленский согласовал еще 15 дней отпуска для военных: когда можно воспользоваться

Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал с военным командованием дополнительные 15 дней отпуска для украинских защитников.

Об этом Зеленский сказал во время обращения 31 июля.

Дополнительные 15 дней отпуска военным: когда заработает инициатива

По словам президента, ожидается, что инициативой можно будет воспользоваться уже в августе этого года.

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Кроме того, Зеленский рассказал, что подписал закон, который гарантирует выплаты для военных на передовой и семьям погибших воинов.

– Это – гарантия того, что выплаты нашим воинам на передовой будут, как и все положенные выплаты родным наших павших героев, – подчеркнул он.

На какие отпуска могут рассчитывать военные во время военного положения

Отметим, что во время военного положения военнослужащие имеют ежегодный основной отпуск до 30 календарных дней, из которых обязательно должна быть одна непрерывная часть – не менее 15 дней.

При этом в отпуске одновременно может находиться не более трети личного состава.

Также военные имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам – до 10 дней, в которые не учитывается время на дорогу до 2 суток в одну сторону.

Женщины, служащие в армии, с 30-й недели беременности имеют право взять отпуск в связи с беременностью и родами, а также – до 3 лет по уходу за ребенком (можно продлить до 6 лет по медицинскому заключению).

Если военными являются оба родителя, по общему решению такой отпуск берет один из них, независимо от пола.

На лечение после болезни защитники могут брать до 30 дней отпуска. После ранения, контузии или травмы – до 30, 45 или 60 дней. Однако ВЛК при необходимости может продлить такой отпуск еще на 30-60 дней.

За уничтоженную технику предоставляется до 15 дней дополнительного отпуска в год, в которые не учитывается время на дорогу до 2 суток в одну сторону. Также действует ограничение – может отдыхать не более 30% личного состава одновременно.

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