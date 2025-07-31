Зеленський погодив ще 15 днів відпустки для військових: коли можна скористатися

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив з військовим командуванням додаткові 15 днів відпустки для українських захисників.

Про це Зеленський сказав під час звернення 31 липня.

Додаткові 15 днів відпустки військовим: коли запрацює ініціатива

За словами президента, очікується, що ініціативою можна буде скористатися уже у серпні цього року.

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Крім того Зеленський розповів, що підписав закон, який гарантує виплати для військових на передовій і родинам загиблих воїнів.

– Це – гарантія того, що виплати нашим воїнам на передовій будуть, як і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв, – підкреслив він.

На які відпустки можуть розраховувати військові під час воєнного стану

Зазначимо, що під час воєнного стану військовослужбовці мають щорічну основну відпустку до 30 календарних днів, з яких обов’язково має бути одна безперервна частина – щонайменше 15 днів.

При цьому у відпустці одночасно може знаходитися не більше третини особового складу.

Також військові мають право на відпустку за сімейними обставинами – до 10 днів, в які не враховується час на дорогу до 2 діб в один кінець.

Жінки, які служать у війську, з 30 тижня вагітності мають право взяти відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а також – до 3 років по догляду за дитиною (можна продовжити до 6 років за медичним висновком).

Якщо військовими є обидва батьки, за спільним рішенням таку відпустку бере один із них не залежно від статі.

На лікування після хвороби захисники можуть брати до 30 днів відпустки. Після поранення, контузії чи травми – до 30, 45 або 60 днів. Однак ВЛК за потреби може продовжити таку відпустку ще на 30-60 днів.

За знищену техніку надається до 15 днів додаткової відпустки на рік, в які не враховується час на дорогу до 2 діб в один кінець. Також діє обмеження – може відпочивати не більше 30% особового складу одночасно.

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