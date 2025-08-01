Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать

Размер помощи для малообеспеченных семей в Украине вырос, хотя прожиточный минимум, который используют для расчетов суммы начислений, в 2025 году остался таким же, как и в 2024-м.

Что нужно знать о помощи малообеспеченным семьям в июле 2025 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Помощь малообеспеченным семьям в Украине: как рассчитать

Малообеспеченные семьи могут получить денежную помощь от государства в случае, если совокупный доход семьи не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума, определенного для семьи в Украине.

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Как рассчитать прожиточный минимум для своей семьи

Чтобы понять, какой уровень дохода в семье и не превышает ли он прожиточный минимум, необходимо сложить прожиточные минимумы каждого члена семьи.

Так, к примеру, если это семья, которая состоит из отца, матери и трех детей в возрасте до четырех, от четырех до шести и от шести до 18 лет, сумма прожиточного минимума согласно госбюджету-2025 получится такая:

добавляем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (отец) к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц (мать), затем добавляем прожиточные минимумы детей в зависимости от их возрастной категории (до шести лет и от шести до 18 лет).

3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 14 378 грн.

Таким образом, сумма помощи, на которую может рассчитывать такая малообеспеченная семья, равна разнице между фактическим доходом семьи и этой суммой.

Отметим, что с 1 января 2025 года вступил в силу закон О государственном бюджете Украины на этот год. Он предусматривает повышение прожиточного минимума для оказания помощи малообеспеченным семьям на 5%.

В ст. 9 закона сказано, что в 2025 году обеспечение прожиточного минимума для назначения помощи в соответствии с законом Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму населения составляет:

выросший с 55% до 60% от прожиточного минимума – для трудоспособных лиц (от 1 665,4 грн до 1 816,8 грн соответственно);

со 140% до 145% от прожиточного минимума – для детей (до 6 лет с 3 588,2 грн до 3 716,35; с 6 до 18 – с 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

и 100% – для лиц, утративших трудоспособность, а также людей с инвалидностью.

Отметим, что на поддержку малообеспеченных семей в 2025 году планировали направить 19,7 млрд грн.

Минсоцполитики считает, что этих расходов хватит, чтобы обеспечить уязвимые малообеспеченные семьи.

Деньги малообеспеченным семьям: что изменилось с 2024 года

В марте 2024 года вступили в силу отдельные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденные постановлением Кабмина №94 26 января 2024 года.

Так, тогда помощь не могли назначать в случаях, если в семье были трудоспособные лица, которые при этом не работают. Или – если за них не идет оплата ЕСВ за последние три месяца перед обращением о финансовой помощи от государства.

Это привело к тому, что помощь не предоставляли семьям переселенцев, потерявших работу из-за перемещения, а также – семьям вынужденных украинских мигрантов, вернувшихся из-за границы.

Вот почему правительство постановило 26 января 2024 года расширить возможности назначения помощи для малообеспеченных семей.

Принятые изменения позволили назначать денежную помощь на шесть месяцев:

тем семьям, которые вернулись после пребывания за границей более 90 дней;

ВПЛ, которые не работали или не платили ЕСВ из-за перемещения;

Отметим, что для стимуляции экономически независимой самостоятельной жизни безработным трудоспособным членам семьи, которой оказали помощь, необходимо трудоустроиться или стать на учет в центре занятости в течение двух месяцев после ее назначения.

Новая социальная помощь с 1 октября 2025: кто может получить

Кроме прочего, с 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект с новой помощью семьям с низкими доходами.

Как отмечают в Пенсионном фонде, на эту выплату уже могут претендовать те семьи, которые являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Однако уже с 1 октября 2025 года к инициативе смогут присоединиться и другие лица или семьи, если они соответствуют критериям – имеют соответствующее материальное и социальное положение и нуждаются в государственной поддержке.

Как подать документы на новую социальную помощь

Подать заявление можно или в электронной форме с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія), или в бумажной форме в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного / задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи.

Алгоритм действий для получения базовой соцпомощи в 2025 году:

Подача заявлений уполномоченным совершеннолетним представителем семьи (о намерении получить базовую социальную помощь и о назначении этой помощи). В них будут указаны его личные, контактные данные и информация обо всех членах семьи. Поданные сведения проверят и подтвердят через соответствующие информационные системы и реестры. С помощью Единой информационной системы социальной сферы проведут расчет ориентировочного размера базовой соцпомощи. Уполномоченного представителя проинформируют о результатах расчета. В случае, если семья согласится с размером помощи, который рассчитали, уполномоченный представитель должен подписать заявление о назначении базовой соцпомощи.

Дата и срок назначения базовой социальной помощи:

Базовую соцпомощь назначат за полный месяц, в котором представитель семьи обратился за её назначением, независимо от даты обращения.

Срок назначения – шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты на два года.

Больше деталей о том, как получить помощь малообеспеченной семье, можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Источник: Минсоцполитики, Минреинтеграции, Денис Шмыгаль

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