Базова допомога: як зміняться виплати багатодітним сім’ям у 2025 році

З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт із запровадження нової форми соціальної допомоги для родин із низьким рівнем доходу. Ініціативу реалізує Пенсійний фонд за підтримки уряду. Нововведення передбачає об’єднання кількох видів державних виплат у єдину базову соціальну допомогу, яка розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї.

Про щомісячну допомогу багатодітним сім’ям, читайте в нашому матеріалі.

Допомога багатодітним сім’ям в Україні: зміни з 1 липня

Суть ініціативи в об’єднанні кількох існуючих видів допомог в одну базову соціальну виплату. Проєкт розрахований на два роки й триватиме до 1 липня 2027 року.

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Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №371 від 25 березня 2025 року Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

Виплати багатодітним сім’ям: хто зможе отримати допомогу з 1 липня

На першому етапі, з 1 липня 2025 року, подати заявку на нову базову виплату зможуть сім’ї, які на момент звернення вже отримують одну або кілька з наступних державних допомог:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплати одиноким матерям на дітей;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти, не можуть забезпечувати утримання або місце їх проживання невідоме.

Із 1 жовтня 2025 року участь у програмі зможуть узяти й інші родини, якщо вони відповідають затвердженим критеріям доходів і складу сім’ї.

Як подати заяву

Заяву на участь у програмі та на призначення базової допомоги подає уповноважений представник сім’ї, тобто повнолітній член родини.

Зробити це можна в електронній формі, через портал Дія, або особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

У заяві необхідно вказати особисті та контактні дані заявника, а також дані всіх членів родини. Вся інформація звіряється автоматично через державні електронні реєстри.

Як розраховуватимуть розмір виплат багатодітним сім’ям

Розмір виплати визначатиметься на основі спеціального алгоритму в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Формула проста: базова сума, яка належить кожному члену родини, мінус фактичний середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4 500 грн.

Родини, що відповідають вимогам, можуть отримати:

4 500 грн – на першого члена родини;

3 150 грн (70%) – на кожного наступного повнолітнього члена родини;

4 500 грн – на кожну дитину до 18 років і на осіб з інвалідністю І–ІІ груп.

Тривалість виплат фінансової допомоги багатодітним сім’ям у 2025 році

Допомога призначається на 6 місяців, після чого автоматично продовжується на весь період дії проєкту (тобто до 1 липня 2027 року), якщо обставини родини не змінюються й вона далі відповідає критеріям програми.

Джерело : Урядовий портал

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