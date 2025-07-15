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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Базова допомога: як зміняться виплати багатодітним сім’ям у 2025 році

виплати багатодітним сім'ям
Фото: Pexels

З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт із запровадження нової форми соціальної допомоги для родин із низьким рівнем доходу. Ініціативу реалізує Пенсійний фонд за підтримки уряду. Нововведення передбачає об’єднання кількох видів державних виплат у єдину базову соціальну допомогу, яка розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї. 

Про щомісячну допомогу багатодітним сім’ям, читайте в нашому матеріалі. 

Допомога багатодітним сім’ям в Україні: зміни з 1 липня 

Суть ініціативи в об’єднанні кількох існуючих видів допомог в одну базову соціальну виплату. Проєкт розрахований на два роки й триватиме до 1 липня 2027 року. 

Зараз дивляться

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №371 від 25 березня 2025 року Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги. 

Виплати багатодітним сім’ям: хто зможе отримати допомогу з 1 липня 

На першому етапі, з 1 липня 2025 року, подати заявку на нову базову виплату зможуть сім’ї, які на момент звернення вже отримують одну або кілька з наступних державних допомог: 

  • допомогу малозабезпеченим сім’ям; 
  • виплати одиноким матерям на дітей; 
  • допомогу на дітей у багатодітних сім’ях; 
  • тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти, не можуть забезпечувати утримання або місце їх проживання невідоме. 

Із 1 жовтня 2025 року участь у програмі зможуть узяти й інші родини, якщо вони відповідають затвердженим критеріям доходів і складу сім’ї. 

Як подати заяву 

Заяву на участь у програмі та на призначення базової допомоги подає уповноважений представник сім’ї, тобто повнолітній член родини. 

Зробити це можна в електронній формі, через портал Дія, або особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду. 

У заяві необхідно вказати особисті та контактні дані заявника, а також дані всіх членів родини. Вся інформація звіряється автоматично через державні електронні реєстри. 

Як розраховуватимуть розмір виплат багатодітним сім’ям 

Розмір виплати визначатиметься на основі спеціального алгоритму в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Формула проста: базова сума, яка належить кожному члену родини, мінус фактичний середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4 500 грн. 

Родини, що відповідають вимогам, можуть отримати: 

  • 4 500 грн – на першого члена родини; 
  • 3 150 грн (70%) – на кожного наступного повнолітнього члена родини; 
  • 4 500 грн – на кожну дитину до 18 років і на осіб з інвалідністю І–ІІ груп. 

Тривалість виплат фінансової допомоги багатодітним сім’ям у 2025 році 

Допомога призначається на 6 місяців, після чого автоматично продовжується на весь період дії проєкту (тобто до 1 липня 2027 року), якщо обставини родини не змінюються й вона далі відповідає критеріям програми. 

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Джерело: Урядовий портал

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