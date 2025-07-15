Базова допомога: як зміняться виплати багатодітним сім’ям у 2025 році
З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт із запровадження нової форми соціальної допомоги для родин із низьким рівнем доходу. Ініціативу реалізує Пенсійний фонд за підтримки уряду. Нововведення передбачає об’єднання кількох видів державних виплат у єдину базову соціальну допомогу, яка розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї.
Про щомісячну допомогу багатодітним сім’ям, читайте в нашому матеріалі.
Допомога багатодітним сім’ям в Україні: зміни з 1 липня
Суть ініціативи в об’єднанні кількох існуючих видів допомог в одну базову соціальну виплату. Проєкт розрахований на два роки й триватиме до 1 липня 2027 року.
Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №371 від 25 березня 2025 року Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.
Виплати багатодітним сім’ям: хто зможе отримати допомогу з 1 липня
На першому етапі, з 1 липня 2025 року, подати заявку на нову базову виплату зможуть сім’ї, які на момент звернення вже отримують одну або кілька з наступних державних допомог:
- допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- виплати одиноким матерям на дітей;
- допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;
- тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти, не можуть забезпечувати утримання або місце їх проживання невідоме.
Із 1 жовтня 2025 року участь у програмі зможуть узяти й інші родини, якщо вони відповідають затвердженим критеріям доходів і складу сім’ї.
Як подати заяву
Заяву на участь у програмі та на призначення базової допомоги подає уповноважений представник сім’ї, тобто повнолітній член родини.
Зробити це можна в електронній формі, через портал Дія, або особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.
У заяві необхідно вказати особисті та контактні дані заявника, а також дані всіх членів родини. Вся інформація звіряється автоматично через державні електронні реєстри.
Як розраховуватимуть розмір виплат багатодітним сім’ям
Розмір виплати визначатиметься на основі спеціального алгоритму в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Формула проста: базова сума, яка належить кожному члену родини, мінус фактичний середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4 500 грн.
Родини, що відповідають вимогам, можуть отримати:
- 4 500 грн – на першого члена родини;
- 3 150 грн (70%) – на кожного наступного повнолітнього члена родини;
- 4 500 грн – на кожну дитину до 18 років і на осіб з інвалідністю І–ІІ груп.
Тривалість виплат фінансової допомоги багатодітним сім’ям у 2025 році
Допомога призначається на 6 місяців, після чого автоматично продовжується на весь період дії проєкту (тобто до 1 липня 2027 року), якщо обставини родини не змінюються й вона далі відповідає критеріям програми.