Что такое взвод и сколько в нем людей: объясняет эксперт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинцы стали активнее интересоваться различными военными формированиями, оружием и политикой.

Ведь в наше время важно понимать, что такое батальон, взвод или рота. Какие функции выполняют и кому подчиняются. Что такое взвод и сколько военных в чоте – читайте в материале.

Что такое взвод в ВСУ

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, несколько взводов ВСУ формируют целую роту. Взводом (или четой), называют формирование военных, тактическое подразделение, входящее в состав той же самой роты или батареи. Кроме этого, отдельные взводы могут находиться в составе:

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батальона;

дивизиона;

полка;

бригады или управлений, учреждений и т. д.

Сколько людей во взводе: численность

Чаще всего во взвод входит 30 военных. А вообще, численность чоты в ВСУ варьируется от 15 до 45 военнослужащих в зависимости от рода войск и функционального назначения.

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