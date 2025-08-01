Что такое взвод и сколько в нем людей: объясняет эксперт
С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинцы стали активнее интересоваться различными военными формированиями, оружием и политикой.
Ведь в наше время важно понимать, что такое батальон, взвод или рота. Какие функции выполняют и кому подчиняются. Что такое взвод и сколько военных в чоте – читайте в материале.
Что такое взвод в ВСУ
По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, несколько взводов ВСУ формируют целую роту. Взводом (или четой), называют формирование военных, тактическое подразделение, входящее в состав той же самой роты или батареи. Кроме этого, отдельные взводы могут находиться в составе:
- батальона;
- дивизиона;
- полка;
- бригады или управлений, учреждений и т. д.
Сколько людей во взводе: численность
Чаще всего во взвод входит 30 военных. А вообще, численность чоты в ВСУ варьируется от 15 до 45 военнослужащих в зависимости от рода войск и функционального назначения.