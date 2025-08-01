Що таке взвод і скільки в ньому людей: пояснює експерт

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці почали активніше цікавитися різними військовими формуваннями, зброєю та політикою.

Адже в наш час важливо розуміти, що таке батальйон, взвод або рота. Які функції вони виконують і кому підпорядковуються. Що таке взвод і скільки військових налічується у чоті – читайте в матеріалі.

Що таке взвод у ЗСУ

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, декілька взводів ЗСУ формують цілу роту. Взводом (або чотою), називають формування військових, тактичний підрозділ, який входить до складу тієї ж самої роти або батареї. Крім цього, окремі взводи можуть перебувати в складі:

Зараз дивляться

батальйону;

дивізіону;

полку;

бригади або ж управлінь, установ тощо.

Скільки людей у взводі: чисельність

Найчастіше взвод містить 30 військових. А взагалі, чисельність чоти в ЗСУ варіюється від 15 до 45 військовослужбовців, залежно від роду військ і функціонального призначення.

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